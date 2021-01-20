Децентрализация банковского сектора началась: что значат изменения для предприятий и потребителей?

”Со вступлением в силу европейской директивы о платёжных услугах PSD2 в 2019 году банковское дело по всей Европе развивалось уверенно в направлении открытого банкинга (англ. open banking). Для клиентов это значит расширение возможностей для выбора, в первую очередь благодаря ставшей прозрачной конкуренции”, — рассказал основатель и исполнительный директор флагмана открытого банкинга Эстонии Пеэп Паум. Он добавил, что открытый банкинг даёт клиентам свободу выбора потреблять именно те товары и услуги, условия которых им подходят больше всего, поэтому традиционные финансовые предприятия теряют преимущество статуса домашнего банка, и ввиду прозрачной конкуренции вынуждены смотреть в зеркало, чтобы не отстать от времени.

Понятие домашнего банка уходит в прошлое



Руководитель открытого банкинга SEB по странам Балтии Рагнар Тоомла объяснил, что банки привыкли адаптироваться к изменениям, приведя в пример регуляции после последнего финансового кризиса, широкое принятие к использованию интернета и победное шествие смарт-устройств.

”Уже давно мы договорились в SEB, что видим открытый банкинг как возможность предложить клиентам лучшие услуги. Мы активно занимаемся тем, чтобы наши услуги были доступны внешним партнёрам и одновременно сотрудничаем с финансово-технологичными предприятиями, чтобы вывести свои услуги на новый уровень или предложить клиентам более широкий выбор услуг. Например, в интернет-банке можно сконцентрировать информацию со своих счетов в других банках, и в сотрудничестве с Fitek мы предлагаем бизнес-клиентам решение по отправке/получению электронных счетов”, — сказал Тоомла.

Паум добавил, что домашний банк остаётся хранителем финансов потребителя, однако решения open-banking могут обеспечить предлагающие удобство потребления услуги и ценности, ведь они способны фокусироваться именно на пользовательском опыте.

Подать ходатайство о кредите станет проще



Основатель ForPeeps привёл пример, что если до сих пор клиенты чаще потребляли услуги, предлагаемые своим домашним банком, то теперь решения открытого банкинга позволяют клиентам удобно получать часть предложений третьих сторон, которые не в основном фокусе домашнего банка или чьё удобство пользования лучше.