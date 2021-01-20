20.01.2021, 21:02

Децентрализация банковского сектора началась: что значат изменения для предприятий и потребителей?

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Akadeemilised Ametiühingud
Eesti PankFoto: Priit Simson

Согласно новой директиве Европейского союза PSD2, банковские данные клиентов принадлежат только клиентам, которые могут при желании делиться своими данными с другими, чтобы получать более подходящую услугу. Изменение мостит дорогу для открытого банкинга, значение которого уже выросло в геометрической прогрессии.

”Со вступлением в силу европейской директивы о платёжных услугах PSD2 в 2019 году банковское дело по всей Европе развивалось уверенно в направлении открытого банкинга (англ. open banking). Для клиентов это значит расширение возможностей для выбора, в первую очередь благодаря ставшей прозрачной конкуренции”, — рассказал основатель и исполнительный директор флагмана открытого банкинга Эстонии Пеэп Паум. Он добавил, что открытый банкинг даёт клиентам свободу выбора потреблять именно те товары и услуги, условия которых им подходят больше всего, поэтому традиционные финансовые предприятия теряют преимущество статуса домашнего банка, и ввиду прозрачной конкуренции вынуждены смотреть в зеркало, чтобы не отстать от времени.

Понятие домашнего банка уходит в прошлое


Руководитель открытого банкинга SEB по странам Балтии Рагнар Тоомла объяснил, что банки привыкли адаптироваться к изменениям, приведя в пример регуляции после последнего финансового кризиса, широкое принятие к использованию интернета и победное шествие смарт-устройств.

”Уже давно мы договорились в SEB, что видим открытый банкинг как возможность предложить клиентам лучшие услуги. Мы активно занимаемся тем, чтобы наши услуги были доступны внешним партнёрам и одновременно сотрудничаем с финансово-технологичными предприятиями, чтобы вывести свои услуги на новый уровень или предложить клиентам более широкий выбор услуг. Например, в интернет-банке можно сконцентрировать информацию со своих счетов в других банках, и в сотрудничестве с Fitek мы предлагаем бизнес-клиентам решение по отправке/получению электронных счетов”, — сказал Тоомла.

Паум добавил, что домашний банк остаётся хранителем финансов потребителя, однако решения open-banking могут обеспечить предлагающие удобство потребления услуги и ценности, ведь они способны фокусироваться именно на пользовательском опыте.

Подать ходатайство о кредите станет проще


Основатель ForPeeps привёл пример, что если до сих пор клиенты чаще потребляли услуги, предлагаемые своим домашним банком, то теперь решения открытого банкинга позволяют клиентам удобно получать часть предложений третьих сторон, которые не в основном фокусе домашнего банка или чьё удобство пользования лучше.

”Например, таким образом процесс подачи ходатайства о кредите станет несомненно более гладким и прозрачным. Вместо того чтобы представлять отдельное ходатайство каждому поставщику услуг, согласно принципу открытого банкинга можно представить ходатайство всем сразу и выбрать себе кредитодателя с самыми подходящими условиями”, — пояснил Паум.

Финансовые платформы оптимизируют расходы предприятий


Новый тренд в банкинге приносит пользу предприятиям малой и средней величины, которые могут по примеру ForPeeps проще и дешевле выставлять электронные счета, администрировать платежи на одной платформе или использовать телефон как платёжный терминал. Это сокращает ежемесячную базу затрат и освобождает рабочее время, которое в противном случае было бы потрачено на системное администрирование.

”Учитывая, что доля электронной коммерции в Европе растёт с каждым годом, большим преимуществом открытых банковских платформ является более простая и более дешёвая интеграция с электронными магазинами — с одним приложением можно предоставить доступ потребителям всех банков, причём без платы за услугу. Вот как открытый банкинг приносит пользу как потребителям, так и предприятиям, жизнь которых он упрощает”, — сказал Паум.

Безопасность банковского сектора растёт


Поскольку в последнее время у людей все чаще запрашивают банковские реквизиты с целью мошенничества, обмен данными по принципу открытого банкинга может вызвать противоречивые чувства. В действительности управление многими рисками осуществляется намного лучше, поскольку протоколы, управляющие этими услугами, имеют строгие требования к идентификации клиентов, а также технические требования для доступа третьих сторон к данным клиентов.

”Однако, прежде чем делиться своими данными с неким поставщиком услуг, клиенты могут сначала проверить, является ли он корректным поставщиком услуг. В случае с ForPeeps партнёром по лицензированию по контракту является компания Kevin, занимающаяся финансовыми технологиями, которая предлагает нашим пользователям банковские связи в странах Балтии и Польше”, — пояснил основатель ForPeeps.

Фирмы, которые имеют право предоставлять платёжные услуги и информационные услуги в связи со счетами, перечислены на сайте Финансовой инспекции. Прежде чем доверять свои данные новой фирме, всегда стоит проверить, имеют ли она разрешение на деятельность.

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