14.06.2019, 16:30

Даже не думайте об этом: Минфин не даст заработать дельцам на снижении алкогольного акциза


rus.delfi.ee
EST
Даже не думайте об этом: Минфин не даст заработать дельцам на снижении алкогольного акциза
Ago Tammik

Вчера Рийгикогу принял решение о снижении с 1 июля акцизов на крепкий и слабый алкоголь. Но до сих пор не говорилось о том, что Министерство финансов внесло в закон один пункт, который должен предотвратить попытки сделать деньги на разнице в акцизах, перевозя алкоголь из Эстонии в Латвию и обратно.

По предложению Минфина в закон была внесена поправка, которая не позволит провернуть схему, когда купленный в Эстонии с высоким акцизом алкоголь везли бы в Латвию, на границt получали возврат акциза, а после 1 июля, когда вступит в действие снижение акциза, спиртное обратно привозили бы в Эстонию для продажи, уплачивая пониженный акцизный сбор.

В закон включено положение, предписывающее в данном случае применять в отношении товара первоначальный акциз.

Таким образом, Минфин хочет исключить возможность, когда предприниматели захотят воспользоваться снижением акцизов, и путем перевозки спиртного в Латвию и обратно заработать легкую прибыль, вывозя акцизный товар в другую страну лишь для того, чтобы получить от государства высокую акцизную ставку обратно, а затем привести товар снова для продажи в Эстонию, заплатив уже меньшую сумму акциза.

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