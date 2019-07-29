29.07.2019, 19:18

Давно хотели сменить машину? Тогда налетайте! Евродепутат от EKRE Яак Мадисон продает свой автомобиль

 (11)
rus.delfi.ee
EST 6
Kohtumine EKRE fraktsiooni liikme Jaak Madisoniga
Jaak MadisonFoto: Kristjan Järv

Евродепутат Яак Мадисон выставил на продажу свой автомобиль. Политик просит за свое авто 23 000 евро.

”Чувствуешь, что чего-то не хватает в жизни? Все вроде бы хорошо, но для полного счастья нужно что-то еще? Жена или спутница жизни не могут удовлетворить в полное мере? У меня есть решение”, — пишет политик в соцсетях.

Комментаторы уже оценили стиль его объявления и назвали хорошим менеджером по продажам.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: