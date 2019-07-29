29.07.2019, 19:18
Давно хотели сменить машину? Тогда налетайте! Евродепутат от EKRE Яак Мадисон продает свой автомобиль(17)
Евродепутат Яак Мадисон выставил на продажу свой автомобиль. Политик просит за свое авто 23 000 евро.
Евродепутат Яак Мадисон выставил на продажу свой автомобиль. Политик просит за свое авто 23 000 евро.
”Чувствуешь, что чего-то не хватает в жизни? Все вроде бы хорошо, но для полного счастья нужно что-то еще? Жена или спутница жизни не могут удовлетворить в полное мере? У меня есть решение”, — пишет политик в соцсетях.
Комментаторы уже оценили стиль его объявления и назвали хорошим менеджером по продажам.
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