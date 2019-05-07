Датская прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Bank обвинение в связи с отмыванием денег в Эстонии

Прокуратура Дании предъявила бывшему руководителю Danske Bank Томасу Боргену обвинение в связи с делом об отмывании денег в Эстонии, передает Reuters со ссылкой на датскую газету Borsen. Danske Bank связан с одним из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег.
Дом Боргена обыскивали 12 марта.
Расследование в отношении Danske Bank ведется в связи с движением подозрительных денег в сумме 200 млрд евро через эстонский филиал в 2007-2015 годах.
Reutersi не удалось связаться ни с адвокатом ушедшего в отставку бывшего председателя правления Danske Bank Томаса Боргена, ни с прокурором.