Датская прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Bank обвинение в связи с отмыванием денег в Эстонии

Дом Боргена обыскивали 12 марта.

Расследование в отношении Danske Bank ведется в связи с движением подозрительных денег в сумме 200 млрд евро через эстонский филиал в 2007-2015 годах.

Reutersi не удалось связаться ни с адвокатом ушедшего в отставку бывшего председателя правления Danske Bank Томаса Боргена, ни с прокурором.