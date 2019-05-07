07.05.2019, 18:30

Датская прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Bank обвинение в связи с отмыванием денег в Эстонии

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Danske panga pressikonverents lõppes
Thomas Borgen Danske panga pressikonverents lõppedes, kus ta teatas pangajuhi kohalt lahkumisest ja pank teatas rahapesu uurimise tulemustestFoto: Andres Putting

Прокуратура Дании предъявила бывшему руководителю Danske Bank Томасу Боргену обвинение в связи с делом об отмывании денег в Эстонии, передает Reuters со ссылкой на датскую газету Borsen. Danske Bank связан с одним из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег.

Дом Боргена обыскивали 12 марта.

Расследование в отношении Danske Bank ведется в связи с движением подозрительных денег в сумме 200 млрд евро через эстонский филиал в 2007-2015 годах.

Reutersi не удалось связаться ни с адвокатом ушедшего в отставку бывшего председателя правления Danske Bank Томаса Боргена, ни с прокурором.

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