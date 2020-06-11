Дата открытия Lidl в Эстонии по-прежнему неизвестна, но в магазины уже ищут работников
Торговая сеть Lidl, видимо, хочет сохранить интригу и не сообщает, когда откроет свои магазины в Эстонии. Однако поиск работников для эстонских магазинов набирает обороты — уже ищут заместителей руководителей магазинов.
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