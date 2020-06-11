Дата открытия Lidl в Эстонии по-прежнему неизвестна, но в магазины уже ищут работников

Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель говорит то же, что и пару месяцев назад: торговая сеть хочет прийти в Эстонский рынок, открыв разом несколько магазинов.

По ее словам, подготовка идет согласно плану, но дату открытия еще рано называть.

На порталах по поиску работы сейчас есть предложения для заместителей руководителей в магазины Lidl в пяти городах Эстонии: Таллинне, Нарве, Йыхви, Тарту и Пярну. В объявлении указано, что кандидат на должность должен быть готов к рабочему обучению за границей длительностью до 11 месяцев.