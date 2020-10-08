Danske Bank сократит 1600 сотрудников

Гендиректор банка Крис Фогельцанг отметил сложность этого решения и пообещал, что сокращения будут проведены "самым порядочным и уважительным способом".

"Однако нам необходимо подстраиваться под структурные изменения, которые происходят в финансовом секторе", — отметил он.

По его словам, сокращения необходимы для сохранения конкурентоспособности компании. Они станут частью так называемого плана-2023, целью которого является повысить эффективность работы банка и сделать его более конкурентоспособным.

В отношении Danske все еще проводится расследование в связи с масштабным скандалом, связанным с отмыванием денег, которое привело к скачку расходов банка на комплаенс. Банк подвергается растущему давлению со стороны властей и регуляторов, которые призывают его улучшить работу на фоне череды скандалов.

Пока в штате Danske около 22 000 человек против 20 000 в 2017 году, за это время был расширен отдел по комплаенсу. Примерно 11 000 сотрудников банка работают в Дании, где расположена штаб-квартира компании.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене.