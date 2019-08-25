Danske Bank продает офисное здание в центре Таллинна с известными часами и вертолетной площадкой

Находящееся по адресу Нарвское шоссе, 11 здание когда-то было заводом RET, В 1996 году Forekspank купил здание за 13 млн крон и перестроил под офисы.

Получилось 7 этажей и 7865 квадратных метров офисной площади. После Forekspank в здании располагалась главная контора Optiva Pank, затем Sampo Pank и в конце концов Danske Bank.

Жемчужиной здания является вертолетная площадка на крыше. Владельцы Forekspank собирались летать на работу на вертолете, но на планах поставил крест биржевой крах.

Другая достопримечательность здания — часы. Когда-то СМИ писали, что они самые точные в Таллинне — информация о времени поступает туда через спутники из Гамбурга. Однако последнее время с часами беда — не отображается число и месяц. Возможно, это знак?