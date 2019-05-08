Дания предъявила подозрения десяти экс-руководителям Danske Bank

Суть подозрений и имена сообщившая о предъявлении подозрений газета Berlingske не раскрывает, но, по ее данным, в список подозреваемых не входят отвечающие за выбор правления и стратегию члены совета банка, передает rus.err.ee.

О том, что под подозрением оказался бывший исполнительный директор Danske Bank Томас Борген, было объявлено во вторник.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ — общий объем этих средств оценивается минимум в 8 млрд долларов