Дания предложила начать новое обсуждение по "Северному потоку-2"

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила вновь обсудить будущее проекта ”Северный поток-2”, передает местная телерадиокомпания DR.

”Я на протяжении всего времени была против ”Северного потока-2”. Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу”, — заявила Фредриксен.

Дания в октябре прошлого года стала последней страной Евросоюза, которая дала разрешение на строительство ”Северного потока-2” в своих водах. Компания — оператор этого газопровода Nord Stream 2, подконтрольная ”Газпрому”, добивалась этого от Дании 2,5 года, с апреля 2017-го. За это время разрешения уже выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция, через морские территории которых также будет проходить газопровод.

Обсуждение судьбы проекта ”Северный поток-2” возобновилось, после того как правительство Германии сообщило о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым ядом из группы ”Новичок”. Свернуть строительство газопровода, в частности, предложила немецкая партия ”Союз-90/Зеленые”, которая назвала случившееся ”очевидным покушением на убийство структурами Кремля”. Российские власти подобные обвинения отрицают. Поддержал отказ от ”Северного потока-2” и давний критик проекта, президент США Дональд Трамп.

Бывший лидер фракции ХДС/ХСС и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц заявил, что ”Европа должна немедленно отреагировать” на случившееся с Навальным, и предложил заморозить строительство, введя двухлетний мораторий. В то же время депутат бундестага от партии ”Альтернатива для Германии” Вальдемар Гердт заявил, что ХДС/ХСС намерена и вовсе отказаться от строительства ”Северного потока-2”. Однако представители других партий в немецком парламенте высказывали иное мнение. В частности, Социал-демократическая партия Германии просила сначала дождаться выводов следствия по делу Навального, отметил Гердт.

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце августа говорила, что не стоит увязывать дело Навального с судьбой ”Северного потока-2”. Как сообщили источники Reuters, она планирует обсудить случившееся с Евросоюзом и прийти с ним к общему решению.