Дан старт законопроекту, который упростит снятие денег со II пенсионной ступени

Законопроект, в первую очередь, уточнит движение денежных средств на пенсионном инвестиционном счету и связанных с ним данных. Законопроект не внесет принципиальных изменений в реформу второй пенсионной ступени.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк пояснил, что законопроект внесет необходимые изменения, в первую очередь, в регулирование пенсионного инвестиционного счета, а также будут исправлены неточности и ошибки в ссылках. Законопроект носит технический характер и не изменит даты, связанные с применением реформы второй пенсионной ступени, а также не внесет других существенных изменений в реформу.

”Будет уточнено движение денежных средств и данных на инвестиционном счете. Так, будет уточнен порядок заключения пенсионного договора, согласно которому для страховых взносов могут быть использованы средства на пенсионном инвестиционном счете. Также будет уточнен порядок однократных выплат и добавляющихся согласно закону о реформе с 1 января 2022 года дополнительных частичных однократных выплат пенсионерам, присоединившимся ко второй пенсионной ступени, где выплаты также включают себя денежные средства на пенсионном инвестиционном счете, — сказал Кокк.

– Законопроект также упростит процесс выплаты денежных средств со второй пенсионной ступени. Если человек, присоединившийся ко второй ступени пенсионного страхования, выходит на пенсию и забирает все свои накопленные во второй ступени деньги, то, опять же, в этом случае законопроект упрощает этот процесс. У управляющего пенсионным регистром появится возможность просто выплатить деньги, которые поступили на пенсионный счет позже, или перенести их в пенсионный договор — в зависимости от того, какой вариант выплаты был выбран”.

Член финансовой комиссии Рийна Сиккут отметила, что установленный в Законе об инвестиционных фондах запрет на взимание платы за изъятие паев пенсионного фонда с лица, достигшего пенсионного возраста, или с лица, которое достигнет пенсионного возраста в течение следующих пяти лет, будет действовать и в отношении владельцев паев, у которых была установлена нетрудоспособность и кто, согласно реформе второй ступени пенсионного страхования, уже приравнен к получателям пенсии второй ступени. ”В содержащемся в Законе о гарантийном фонде регулировании порядка компенсации ущерба, нанесенного владельцу паев второй ступени пенсионного страхования, будут даны ссылки на пенсионный инвестиционный счет, на который должна быть перечислена сумма компенсации, если лицо больше не делает взносы в пенсионный фонд, а пользуется пенсионным инвестиционным счетом”, — сказала Сиккут.