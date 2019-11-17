Дальнобойщики о своей работе: тоску по дому и семье окупает хороший заработок

У Гедиминаса есть 8-летний стаж. Он ездит на автовозе. В первый раз он отправился в поездку в 21 год. Сначала ездил по маршруту Литва-Россия, а сейчас ездит в Европу: Германию, Францию, Испанию, Италию, Бельгию и т.д. Он уезжает в рейс на 3-6 и даже 7 недель, потом проводит в Литве половину того времени, которое провел в дороге.

"Я выбрал эту работу, чтобы быстрее создать для семьи стабильное положение. После учебы нужно было идти вперед. Даже во время учебы я работал. Наверное, неслучайно я пошел сдавать на права профессионала", — сказал Гедиминас.

В месяц он зарабатывает 3000 евро, в других компаниях можно получать 3500 и больше евро.

"Многие, я думаю, в Литве живут только за счет этой работы, а не существуют. Если сравнивать цены с литовскими зарплатами, то на родине от многого придется отказаться и жить скромнее. Конечно, зарплата может быть и выше. Все хотят заработать как можно больше, но я думаю, адекватный заработок 110-120 евро в день", — сказал он.

Ведь работать приходится можно, надо спать в кабине, надо охранять груз: "Иногда я везу очень дорогие автомобили, тогда и ночь на стоянке бывает тяжелой, сон не такой сладкий".

"Я свою работу оцениваю положительно. Я планирую время, учу язык. Поскольку я работаю с новыми автомобилями, taто могу пощупать новые модели, — улыбается Гедиминас. — Никто в спину не дышит. Удается увидеть новые места. Дома у меня много свободного времени".

Минус он видит только в расстоянии: "Жену приходится оставлять одну. Нет постоянно твоей половины рядом. Важно доверие и преданность".

Гедиминас неоднократно брал с собой в рейс жену: "Этим летом мы провели в Европе 8 недель. Посетили много красивых мест. Когда мы делимся фотографиями из поездок, у нас спрашивают, так отдыхаем мы или работаем.

Два дня мы провели в Каннах. На поезде мы ездили в Барселону, два выходных провели в парке аттракционов, купались в Атлантическом океане. Было много приключений".