Дальнобойщики о своей работе: тоску по дому и семье окупает хороший заработок

Дарюс, работающий дальнобойщиком, рассказал, что, когда подросли дети, стал водителем ненадолго, но это недолго длится уже 13 лет. Ему все еще тяжело видеть, как дети растут без отца.
"Скорее работа меня выбрала, а не я ее, выбора особого не было, ведь инженер и учитель зарабатывают меньше, чем водитель", — сказал он.
Сейчас ему платят 69 евро за календарный день, в месяц — около 2000 евро. Но средняя зарплата в месяц за год получается меньше — 1350 евро. Дарюс работает три недели, три проводит дома (за них не платят).
Он отмечает, что система суточных в Литве — узаконенная зарплата "в конверте": "Разрешение уменьшить суточные до 50% — вообще смешно".
В компании, где работает Дарюс, половина водителей — украинцы, треть — белорусы и молдаване, остальные — литовцы.
Начинающий водитель Ренатас работает всего полгода. Он ездит в Германию, Швецию и Норвегию.
"Мои близкие члены семьи давно работают на этой работе, это повлияло на мой выбор. Меня брали в рейс, я посетил новые страны. Ни у каждого ребенка есть возможность столько путешествовать. Конечно, эту специальность я выбрал ради хорошей зарплаты. Если бы не более высокая зарплата, чем в среднем в Литве, никто бы на такую работу не шел", — сказал Ренатас.
По его словам, за целый месяц, проведенный в рейсе, можно заработать 2000-2500 евро, но за время, которое водитель проводит дома, ему ничего не платят.
"Зарплата немаленькая, особенно для молодого человека. Я могу экономить, путешествовать. Но от государства будет зависеть, какие у нас будут социальные гарантии. В долгосрочной перспективе это важный фактор. Если ситуация в Литве не улучшится, я не исключаю, что перейду на работу в западную компанию, где социальные гарантии лучше", — признал водитель.
По его словам, за границей нет таких долгих рейсов — максимум неделя. "Там честно показывают доходы, накапливается нормальная европейская пенсия, есть нормальные социальные гарантии. За границей — только новые машины с хороший гарантийным присмотром", — сказал Ренатас.
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