Цукерберга хотят снять с поста главы совета директоров Facebook

Уточняется, что такое предложение обозначено в уведомлении, направленном в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

”Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг председательствует в совете [директоров] с 2012 года. Право владения акциями двойного класса предоставляет ему приблизительно 60% голосующих акций, оставляя совету даже при наличии одного независимого директора ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в компании посчитали, что данное обстоятельство ослабляет руководство Facebook и надзор за его правлением.