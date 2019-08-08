Cуд арестовал более 2 млн евро, принадлежащих бывшему работнику эстонского филиала Danske Bank

В июле суд по ходатайству государственной прокуратуры арестовал более двух миллионов евро, находящихся на счету шотландской фирмы Medford Impacst LP в одном из латвийских банков, пишет Eesti Ekspress.
Данная сумма образовалась в результате сделок Михаила Мурникова, который работал менеджером по обслуживанию клиентов в эстонском филиале банка Danske Bank. По факту этих сделок было возбуждено уголовное дело.
Ранее Мурников работал в Swedbank. Его бывшие коллеги отмечали, что его тогдашние сделки могут принести еще много неприятностей.
Также Мурников связан с MM Management Ltd, Esposito Alliance LP, NRD Assets OÜ, European Asset Management OÜ и другими фирмами.
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