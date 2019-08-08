Cуд арестовал более 2 млн евро, принадлежащих бывшему работнику эстонского филиала Danske Bank

В июле суд по ходатайству государственной прокуратуры арестовал более двух миллионов евро, находящихся на счету шотландской фирмы Medford Impacst LP в одном из латвийских банков, пишет Eesti Ekspress.
Данная сумма образовалась в результате сделок Михаила Мурникова, который работал менеджером по обслуживанию клиентов в эстонском филиале банка Danske Bank. По факту этих сделок было возбуждено уголовное дело.
Ранее Мурников работал в Swedbank. Его бывшие коллеги отмечали, что его тогдашние сделки могут принести еще много неприятностей.
Также Мурников связан с MM Management Ltd, Esposito Alliance LP, NRD Assets OÜ, European Asset Management OÜ и другими фирмами.
В ДТП под Новороссийском погибли три человека
Вы меня хорошо слышите? После этих слов срочно отключите телефон
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Вербер умерла от той же болезни, что и Началова