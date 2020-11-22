22.11.2020, 11:31

Cтроительный сектор потеряет 1 млрд евро, спад продолжится


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Porto Franco
Porto FrancoFoto: Kristjan Järv

Строительный сектор потеряет 1 млрд евро из-за уменьшения количества частных заказов, считает член правления Союза строительных предпринимателей Эстонии и глава Nordecon Герд Мюллер, пишет dv.ee.

По его словам, во время прошлого кризиса подобный спад означал потерю 25 000 рабочих мест.

”Безработица в Эстонии еще не достигла своего пика, поэтому снижение продолжается. Скоро ухудшатся и условия финансирования”, — считает бизнесмен.

По словам Мюллера, строительному сектору могли бы помочь госзаказы, но и их сейчас нет. Это является большой проблемой, так как в строительстве занято 58 400 человек, что составляет 8,7% от всей рабочей силы Эстонии.

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