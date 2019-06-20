Cтраны Балтии договариваются с ЕС об отключении от российских энергосетей

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии (ЕК) в четверг утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.
Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза (ЕС), сказал агентству BNS Нериюс Аляксеюнас, советник президента Литвы Дали Грибаускайте.
"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", — сказал дипломат.
По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть проведена в жизнь самое позднее чем до 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Белоруссией, чтобы обеспечить беспроблемное отключение.
Проектом синхронизации с энергосистемами ЕС страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.
После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки.
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