20.06.2019, 12:40

Cтраны Балтии договариваются с ЕС об отключении от российских энергосетей

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rus.DELFI.lv
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Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Foto on illustreerivFoto: Hendrik Osula

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии (ЕК) в четверг утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.

Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза (ЕС), сказал агентству BNS Нериюс Аляксеюнас, советник президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", — сказал дипломат.

По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть проведена в жизнь самое позднее чем до 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Белоруссией, чтобы обеспечить беспроблемное отключение.

Проектом синхронизации с энергосистемами ЕС страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки.

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