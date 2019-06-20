Cтраны Балтии договариваются с ЕС об отключении от российских энергосетей

Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза (ЕС), сказал агентству BNS Нериюс Аляксеюнас, советник президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", — сказал дипломат.

По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть проведена в жизнь самое позднее чем до 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Белоруссией, чтобы обеспечить беспроблемное отключение.