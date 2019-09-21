Cтарт продаж новых iPhone впервые обошелся без больших очередей

Первый покупатель в re:Store на Тверской улице приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max вообще без очереди, сделав предварительный заказ. Цена на iPhone 11 составляет от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro — от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей

Некоторые предприимчивые люди продавали места в очереди, но не за такие баснословные суммы, какие предлагались за место в очереди на досках объявлений.

Первый в очереди за iPhone в Москве на Тверской сообщил, что стоит с 17 сентября и место продает за 30 тысяч рублей. "Здесь не было очередей, зато я каждый день подходил — днем вечером и ближе к ночи", — рассказал РИА "Новости" Алексей, который первым стоял в очереди на покупку нового iPhone на Тверской.

Один из первых покупателей iPhone 11 Pro Max сообщил, что вообще в очереди не стоял. "В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашел, приобрел (предзаказал) два телефона. Мне сказали: "Приходите в это время". И все. Очень приятно, классно", — сказал он журналистам.

Как рассказала представитель торговой сети re:Store, телефонов iPhone 11 Pro и Pro Max при предзаказе в этом году было продано в 3 раза больше чем iPhone XS, iPhone XS Max в 2018 году.