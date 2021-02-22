Cтал известен покупатель Forum Cinemas

Как выяснилось, им станет Кристьян Конго, нынешний глаза Forum Cinemas в странах Балтии, который выкупит Forum Cinemas через свою компанию.

Согласно договору с MM Grupp, 51% акций Forum Cinemas будет выкуплено сразу, а 49% — в следующем году.

Конго отказался разглашать стоимость сделки, однако сообщил, что выкупит компанию за ту же сумму, за которую ее раннее приобрел MM Grupp.

MM Group не будет иметь права голоса в бизнес-деятельности Forum Cinemas, компания будет полностью независима.

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