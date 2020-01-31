"Cосредоточиться на главном”. Inbank продал часть своего бизнеса

”Нынешняя стратегия Inbank выдвигает на первый план внедрение современных технологий и развитие продуктов нового поколения с перспективой дальнейшего роста на международном уровне. Финансирование предприятий не относится к основной деятельности Inbank, поэтому мы приняли решение продать Inbank Liising AS финансовому учреждению Finora Capital и сосредоточиться на главном”, — отметил Я. Андресоо. По мнению председателя правления Inbank, продажа доли в уставном капитале Inbank Liising не окажет существенного влияния на экономическую деятельность банка.

”Клиентам Inbank Liising не стоит волноваться, а скорее, наоборот: Finora Capital специализируется как раз на финансировании малых и средних предприятий. За пять лет своей деятельности акционерное общество выдало предприятиям кредиты на общую сумму свыше 25 миллионов евро. С приобретением Inbank Liising увеличится наш портфель продуктов для малых предприятий, а перешедшие к нам клиенты Inbank Liising смогут также воспользоваться и другими нашими финансовыми решениями”, — подчеркнул председатель правления Finora Capital Андрус Албер.

Inbank Liising AS — учреждено в 2016 году, специализируется на предоставлении малым и средним предприятия комплексной услуги аренды пользования, в которую входят: лизинг, обслуживание и страхования оборудования. По состоянию на прошлый год кредитный портфель Inbank Liising составил 2,6 миллиона евро. По соглашению сторон сумма сделки не разглашается.