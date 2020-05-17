Coop, Tallink, Tallinna Sadam — куда топовые инвесторы вложились во время спада
Портфели самых крупных инвесторов Таллиннской биржи в этом году в первую очередь пополнились акциями Tallink, Coop Pank и Tallinna Sadam, пишет dv.ee.
Портфели самых крупных инвесторов Таллиннской биржи в этом году в первую очередь пополнились акциями Tallink, Coop Pank и Tallinna Sadam, пишет dv.ee.
При этом больше всего позиций сократилось по акциям Nordecon и LHV Group.
Больше всего сделок оказалось совершено как раз с акциями LHV Group — их продали 10, а купили 5 инвесторов из первой сотни ТОПа.
ТОП инвесторов — это ежегодный список самых крупных инвесторов на Таллиннской бирже, в число которых не входят инсайдеры биржевых предприятий. На конец 2019 года общая сумма инвестиций 100 крупнейших инвесторов составляла 272,4 миллиона евро.
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