17.05.2020, 19:00

Coop, Tallink, Tallinna Sadam — куда топовые инвесторы вложились во время спада


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Coop, Tallink, Tallinna Sadam — куда топовые инвесторы вложились во время спада
Foto: Madis Veltman

Портфели самых крупных инвесторов Таллиннской биржи в этом году в первую очередь пополнились акциями Tallink, Coop Pank и Tallinna Sadam, пишет dv.ee.

При этом больше всего позиций сократилось по акциям Nordecon и LHV Group.
Больше всего сделок оказалось совершено как раз с акциями LHV Group — их продали 10, а купили 5 инвесторов из первой сотни ТОПа.

ТОП инвесторов — это ежегодный список самых крупных инвесторов на Таллиннской бирже, в число которых не входят инсайдеры биржевых предприятий. На конец 2019 года общая сумма инвестиций 100 крупнейших инвесторов составляла 272,4 миллиона евро.

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