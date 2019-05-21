Coop Pank запускает услугу взноса наличных денег в своих магазинах
Во вторник, 21 мая, Coop Pank запускает услугу взноса наличных денег примерно в 140 магазинах Coop.
Во вторник, 21 мая, Coop Pank запускает услугу взноса наличных денег примерно в 140 магазинах Coop.
К середине лета частные и бизнес-клиенты банка смогут класть деньги на счет уже более чем в 300 магазинах Coop, т.е. количество мест, где можно выполнить взнос наличных, увеличится более, чем вдвое, сообщает фирма.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что поскольку большинство отделений эстонских банков в последние годы прекратили выполнять операции с наличными, а банкоматов с возможностью взноса денег за пределами крупных городов мало, сегодня клиенты часто вынуждены проезжать десятки километров только для того, чтобы положить деньги на счет. ”Мы решаем эту проблему, более, чем в два раза увеличивая число мест, где в Эстонии можно осуществить взнос наличных”, — отметил Ринк.
По его словам, статистика показывает, что расчеты наличным в Эстонии по-прежнему очень распространены — наличными оплачивают почти половину покупок в магазинах Coop. ”Услугу выплаты наличных в кассах магазинов Coop ежемесячно используют около 30 000 раз, т.е. примерно 1000 раз в день. Предлагая взнос наличных, мы делаем следующий шаг”, — сказал Ринк.
21 мая Coop Pank запускает услугу взноса наличных денег в 138 магазинах. Постепенно к этой системе будет подключаться все больше магазинов, и не позднее середины лета услуга будет действовать уже более чем в 300 магазинах Coop по всей Эстонии. Подробный перечень магазинов, позволяющих осуществлять взнос наличных денег, можно найти на сайте https://www.cooppank.ee/sula
Опрос, проведенный в сотрудничестве с Ассоциацией малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA), показал, что для 70% респондентов ограниченное количество возможностей взноса наличных денег является проблемой. ”Примерно 80% предпринимателей возможность взноса наличных денег требовалась в течение последнего года, а примерно половине ответивших такая услуга требуется, как минимум, раз в месяц. Половина ответивших малых и средних предпринимателей также пожелала, чтобы возможность взноса денег была расположена к ним ближе, чем сегодня. Я надеюсь, что магазины Coop станут для них хорошим решением”, — сказал президент EVEA Хейки Ритс.
Взнос наличных в кассе магазина выполняется так же просто, как в банкомате. Клиент протягивает продавцу наличные, вставляет свою банковскую карточку в платежный терминал и подтверждает сумму, вводя PIN-код. Затем продавец передает клиенту кассовый чек, подтверждающий взнос денег.
Услугой могут пользоваться только частные и бизнес-клиенты Coop Pank, поскольку деньги поступают на расчетный счет клиента в Coop Pank. Частные клиенты могут класть на счет до 1000 евро в день и до 2000 евро в месяц. Бизнес-клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и до 10 000 евро в месяц. Деньги поступают на счет моментально и ими сразу же можно пользоваться. На счет можно класть и монеты.
Для клиентов, присоединившихся к расчетному пакету Coop Pank, услуга бесплатна. Для прочих клиентов действует плата за услугу в размере 2 евро + 0,5% от суммы взноса. Клиенты других банков, желающие использовать услугу, должны открыть в Coop Pank расчетный счет и заказать себе банковскую карточку.
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