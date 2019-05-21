Coop Pank запускает услугу взноса наличных денег в своих магазинах

К середине лета частные и бизнес-клиенты банка смогут класть деньги на счет уже более чем в 300 магазинах Coop, т.е. количество мест, где можно выполнить взнос наличных, увеличится более, чем вдвое, сообщает фирма.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что поскольку большинство отделений эстонских банков в последние годы прекратили выполнять операции с наличными, а банкоматов с возможностью взноса денег за пределами крупных городов мало, сегодня клиенты часто вынуждены проезжать десятки километров только для того, чтобы положить деньги на счет. ”Мы решаем эту проблему, более, чем в два раза увеличивая число мест, где в Эстонии можно осуществить взнос наличных”, — отметил Ринк.

По его словам, статистика показывает, что расчеты наличным в Эстонии по-прежнему очень распространены — наличными оплачивают почти половину покупок в магазинах Coop. ”Услугу выплаты наличных в кассах магазинов Coop ежемесячно используют около 30 000 раз, т.е. примерно 1000 раз в день. Предлагая взнос наличных, мы делаем следующий шаг”, — сказал Ринк.

21 мая Coop Pank запускает услугу взноса наличных денег в 138 магазинах. Постепенно к этой системе будет подключаться все больше магазинов, и не позднее середины лета услуга будет действовать уже более чем в 300 магазинах Coop по всей Эстонии. Подробный перечень магазинов, позволяющих осуществлять взнос наличных денег, можно найти на сайте https://www.cooppank.ee/sula