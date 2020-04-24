Coop Pank заключил первый договор жилищного кредита при помощи дистанционного нотариального заверения

Руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова сказала, что теперь клиенты банка могут заключать требующие нотариального заверения договоры и вносить в такие договоры изменения способом, достойным электронного государства: весь процесс ходатайства о кредите и его выдачи переведен в онлайн-каналы. ”Если раньше в электронном виде можно осуществить процессы в банке, но не саму нотариальную сделку, то теперь новое Постановление о нотариате позволяет бесконтактно путем дистанционного заверения заключать и нотариальные сделки”, — пояснила Осипова.

В связи с изменением Постановления о нотариате с 6 апреля 2020 года посредством дистанционного заверения можно выполнять практически все нотариальные действия. В Coop Pank бесконтактным образом можно заключить договоры коммерческого кредита, жилищного кредита и других видов кредитования с залогом в виде недвижимости, а также изменять такие договоры. В отношении заключаемых посредством дистанционного заверения сделок не установлено ограничений в части максимальной цены.

По словам Карин Осиповой, чрезвычайное положение заметно ускорило темп дигитализации услуг: ”Многие новые цифровые услуги будут использоваться и после кризиса, потому что клиентам нравится их удобство. В марте мы провели опрос, который показал, что 55% респондентов в процессе ходатайства о кредите предпочитают все делать в Интернете самостоятельно, а еще 16% ответивших хотели бы ходатайствовать о кредите онлайн, получив перед заключением договора телефонную консультацию”.

По оценке Осиповой, дистанционное заверение необходимо как для предотвращения физического контакта, так и для экономии рабочего времени, поскольку позволяет заключать дигитальные сделки в тех случаях, когда ранее сторонам приходилось посещать нотариальное бюро, что было особенно неудобно для клиентов из небольших населенных пунктов или находящихся за границей. ”Дистанционное заверение — это возможность, а не обязательная процедура. Следует учитывать, что каждый нотариус может предъявлять ряд собственных процедурных требований или отказать в дистанционном заверении при наличии определенных препятствий: например, если дигитально в процессе могут участвовать не все стороны, если возникают проблемы со связью или соединением, если желания клиента не ясны или цифровая подпись не срабатывает”, — пояснила Осипова.