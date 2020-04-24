24.04.2020, 09:46

Coop Pank заключил первый договор жилищного кредита при помощи дистанционного нотариального заверения

 (1)
EST
Coop Pank заключил первый договор жилищного кредита при помощи дистанционного нотариального заверения
Иллюстративное фото

Эстонский банк Coop Pank стал предлагать договоры жилищного кредита с дистанционным нотариальным заверением. В среду, 22 апреля, был заключен первый бесконтактный договор финансирования недвижимости. Весь процесс — с первичного ходатайства до собственно дистанционного заключения нотариальной сделки — осуществлялся онлайн без физической встречи участников.

Руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова сказала, что теперь клиенты банка могут заключать требующие нотариального заверения договоры и вносить в такие договоры изменения способом, достойным электронного государства: весь процесс ходатайства о кредите и его выдачи переведен в онлайн-каналы. ”Если раньше в электронном виде можно осуществить процессы в банке, но не саму нотариальную сделку, то теперь новое Постановление о нотариате позволяет бесконтактно путем дистанционного заверения заключать и нотариальные сделки”, — пояснила Осипова.

Читайте также:

В связи с изменением Постановления о нотариате с 6 апреля 2020 года посредством дистанционного заверения можно выполнять практически все нотариальные действия. В Coop Pank бесконтактным образом можно заключить договоры коммерческого кредита, жилищного кредита и других видов кредитования с залогом в виде недвижимости, а также изменять такие договоры. В отношении заключаемых посредством дистанционного заверения сделок не установлено ограничений в части максимальной цены.

По словам Карин Осиповой, чрезвычайное положение заметно ускорило темп дигитализации услуг: ”Многие новые цифровые услуги будут использоваться и после кризиса, потому что клиентам нравится их удобство. В марте мы провели опрос, который показал, что 55% респондентов в процессе ходатайства о кредите предпочитают все делать в Интернете самостоятельно, а еще 16% ответивших хотели бы ходатайствовать о кредите онлайн, получив перед заключением договора телефонную консультацию”.

По оценке Осиповой, дистанционное заверение необходимо как для предотвращения физического контакта, так и для экономии рабочего времени, поскольку позволяет заключать дигитальные сделки в тех случаях, когда ранее сторонам приходилось посещать нотариальное бюро, что было особенно неудобно для клиентов из небольших населенных пунктов или находящихся за границей. ”Дистанционное заверение — это возможность, а не обязательная процедура. Следует учитывать, что каждый нотариус может предъявлять ряд собственных процедурных требований или отказать в дистанционном заверении при наличии определенных препятствий: например, если дигитально в процессе могут участвовать не все стороны, если возникают проблемы со связью или соединением, если желания клиента не ясны или цифровая подпись не срабатывает”, — пояснила Осипова.

По словам клиента банка Мартина Мейсалу, посредством дистанционного заверения в существующий договор с Coop Pank было решено внести дополнение, которое предполагало нотариальное изменение залога. ”Поскольку в сделке было много сторон, мы высоко оценили возможность совершить ее во время чрезвычайного положения, не выходя из дома. Весь процесс оказался удобным, но из-за столь большого числа участников и новизны самого процесса, прошел с некоторыми накладками. Сделка, впрочем, была заключена в разумные сроки и, что самое важное, без непосредственного контакта между людьми”, — добавил Мейсалу.

Осуществление дистанционного нотариального заверения требует, чтобы у каждой стороны был отдельный компьютер с веб-камерой, динамиками или наушниками и микрофоном. Требуется также ID-карта с устройством для считывания либо Мобильный ID и PIN-коды для цифровой подписи. Дистанционное заверение работает только в браузере Google Chrome, а скорость интернет-соединения должна позволять совершать видеозвонки. Для этого подходят, например, кабельное соединение, сеть WiFi или мобильная передача данных на скорости 30 Мбит/с или более.

При заключении сделки путем дистанционного заверения взимается нотариальная плата в размере 24 евро. Как и в обычных нотариальных сделках, заранее согласовывают, какая из сторон вносит нотариальную плату и в каком объеме.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Повседневными банковскими услугами банка пользуются 69 400 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 340 магазинов.

Читайте также: