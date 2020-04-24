Coop Pank заключил первый договор жилищного кредита при помощи дистанционного нотариального заверения

По словам клиента банка Мартина Мейсалу, посредством дистанционного заверения в существующий договор с Coop Pank было решено внести дополнение, которое предполагало нотариальное изменение залога. ”Поскольку в сделке было много сторон, мы высоко оценили возможность совершить ее во время чрезвычайного положения, не выходя из дома. Весь процесс оказался удобным, но из-за столь большого числа участников и новизны самого процесса, прошел с некоторыми накладками. Сделка, впрочем, была заключена в разумные сроки и, что самое важное, без непосредственного контакта между людьми”, — добавил Мейсалу.
Осуществление дистанционного нотариального заверения требует, чтобы у каждой стороны был отдельный компьютер с веб-камерой, динамиками или наушниками и микрофоном. Требуется также ID-карта с устройством для считывания либо Мобильный ID и PIN-коды для цифровой подписи. Дистанционное заверение работает только в браузере Google Chrome, а скорость интернет-соединения должна позволять совершать видеозвонки. Для этого подходят, например, кабельное соединение, сеть WiFi или мобильная передача данных на скорости 30 Мбит/с или более.
При заключении сделки путем дистанционного заверения взимается нотариальная плата в размере 24 евро. Как и в обычных нотариальных сделках, заранее согласовывают, какая из сторон вносит нотариальную плату и в каком объеме.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Повседневными банковскими услугами банка пользуются 69 400 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 340 магазинов.
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