Coop Pank выходит на биржу и выбрал консультантов

Правление Coop Pank выбрало независимого финансового консультанта по вопросам публичной котировки акций из числа трех одинаково сильных кандидатов. ”Мы предпочли предложение банка LHV, так как их опыт организации публичной котировки, направленной в Эстонии на розничных клиентов, оказался самым обширным”, — сказал председатель правления Coop Pank Маргус Ринк. Основной задачей партнера станет консультирование правления и совета Coop Pank на протяжении всего процесса публичной котировки.

Правовые вопросы проведения эмиссии будет решать адвокатское бюро Ellex Raidla, обладающее богатым опытом в области банковского и финансового права, в том числе связанного с публичной котировкой акций. Коммуникационные вопросы будет решать агентство Agenda PR, команда которого также ранее занималась подобными проектами.

Совет Coop Pank в начале июня поручил правлению начать подготовку к открытой котировке акций банка на Таллиннской бирже. Согласно оценкам, первая публичная эмиссия может пройти не ранее осени 2019 года.

”Экономические результаты Coop Pank за первое полугодие и рекордный рост числа клиентов указывают на то, что мы можем действовать еще более амбициозно. Для финансирования дальнейшего роста нам необходим дополнительный капитал. Мы также хотим дать возможность жителям страны и активным клиентам банка принять участие в нашем росте и приобрести акции в самом начале”, — сказал господин Ринк.