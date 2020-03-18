18.03.2020, 13:16

Coop Pank призывает клиентов пользоваться дигитальными каналами


EST
Iseteeninduskassad
IseteeninduskassadFoto: Madis Veltman

Coop Pank принял решение по возможности оставить открытыми свои отделения и банковские пункты в Эстонии, но призывает клиентов не посещать отделения, а пользоваться дигитальными каналами, звонить по телефону и использовать бесконтактные карточные платежи.

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем сказал, что в настоящее время работают все отделения и банковские пункты Coop Pank за исключением банковского отделения на Сааремаа. ”Поскольку банковская сфера жизненно важна и в кризисной ситуации, Coop Pank продолжает оказывать услуги в 17 банковских пунктах и 14 банковских отделениях. Тем не менее, мы должны быть готовы и к тому, что вирус начнет непосредственно влиять на повседневную работу банка. Мы призываем клиентов сократить физические контакты и не посещать отделения, а пользоваться вместо этого дигитальными каналами или звонить по телефону”, — отметил Керем.

Керем добавил, что, принимая дальнейшие решения, банк будет исходить из рекомендаций Департамента здоровья, правительственной кризисной комиссии и других официальных органов, и при необходимости готов полностью перейти на дигитальное обслуживание: ”Повседневные банковские операции, например, взнос денег на счет или снятие денег со счета, клиенты Coop Pank могут выполнить и в 340 магазинах Coop. Впрочем, в нынешней ситуации мы рекомендуем пользоваться бесконтактными карточными платежами и банковскими переводами”.

В связи с распространяющимся во всем мире, включая Эстонию, коронавирусом, Coop Pank рекомендует клиентам прежде всего заботится о собственном здоровье и о здоровье близких.

С банком можно связаться по телефону или в интернете
Если вы хотите пообщаться или посоветоваться с банком, удобнее всего позвонить по телефону поддержки клиентов Coop Pank по номеру 669 0966 (Пн.-Пт. 08:30-19:00), отправить электронное письмо по адресу klienditugi@cooppank.ee или сообщение в интернет-банке.

Банковская карточка придет по почте
Coop Pank выдает клиентам новые карточки или меняет старые способом, который выбрал сам клиент. Банк рекомендует заказывать банковские карточки домой по почте и активировать их в интернет-банке. Для этого на сайте следует выбрать ”Minu pank” — ”Kaardid” и активировать дебитную карту. Карточкой можно пользоваться сразу же после активации.

Оплачивайте покупки бесконтактными карточными платежами
За покупки можно платить с помощью бесконтактных карточных платежей, не вводя PIN-кода. Чтобы включить бесконтактные платежи и изменить лимиты в интернет-банке зайдите в ”Minu pank” — ”Kaardid” — ”Limiidid”. Максимальный размер бесконтактного платежа без подтверждения PIN-кодом составляет 25 евро.

Лимиты карточек можно изменить в интернет-банке
Вы всегда можете изменить платежный лимит своей банковской карточки. Для экономии времени Coop Pank рекомендует воспользоваться для изменения дневного и месячного лимита интернет-банком: выберите ”Seaded” — ”Limiidid”.

Подробный обзор сделок можно получить в интернет-банке и в мобильном банке
Выписка по счету позволяет получить хороший обзор выполненных сделок. Разумнее всего получить такую выписку в интернет-банке. Остаток на счету и последние сделки можно быстро проверить в мобильном банке Coop Pank. Приложение мобильного банка можно загрузить в Google Play и в Apple App Store. Чтобы получать автоматические уведомления о движении денег на счету следует открыть меню настроек (…) в правом нижнем углу мобильного приложения Coop Pank и включить быстрые уведомления.

Электронное заключение договора жилищного кредита
Администраторы кредитов Coop Pank всегда к вашим услугам — в отделениях и по телефону. Удобнее всего подать ходатайство о кредите на сайте cooppank.ee/kodulaen, а профессиональное консультирование Coop Pank предлагает как по телефону, так и по электронной почте. Договор кредита можно дигитально подписать при помощи ID-карты, Smart-ID или Мобильного ID.

Электронное внесение изменений в договор жилищного кредита
В зависимости от потребностей клиент жилищного кредита может ходатайствовать о предоставлении полного или частичного платежного отпуска в отношении основной части займа и процентов. Если у клиента возникает потребность в платежном отпуске, об этом следует уведомить администратора кредитов или представить ходатайство о платежном отпуске в интернет-банке Coop Pank. В ходе совместной работы решения обязательно найдутся!

Договоры малого кредита можно заключать и изменять онлайн
О малом кредите можно ходатайствовать и соответствующий договор подписать при помощи ID-карты, Smart-ID или Мобильного ID. Может потребоваться подтверждение личности ходатайствующего, но и это можно с комфортом сделать в Интернете. Видео-решение позволяет заключить договор из любой точки мира, причем весь процесс занимает не больше 5 минут.

Клиенты малых кредитов также могут ходатайствовать о платежном отпуске, продолжительность и условия которого определяются с учетом потребностей и возможностей человека. Если у вас возникает потребность в платежном отпуске, можно написать по адресу finants@cooppank.ee или представить соответствующее ходатайство в интернет-банке Coop Pank.

Станьте клиентом банка в Интернете
Если вы еще не являетесь клиентом Coop Pank, удобнее всего стать им в Интернете. Подтвердите свою личность электронным образом, за несколько минут откройте счет, и вы сразу же получите возможность пользоваться интернет-банком Coop Pank.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: