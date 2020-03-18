Coop Pank призывает клиентов пользоваться дигитальными каналами

В связи с распространяющимся во всем мире, включая Эстонию, коронавирусом, Coop Pank рекомендует клиентам прежде всего заботится о собственном здоровье и о здоровье близких.

С банком можно связаться по телефону или в интернете

Если вы хотите пообщаться или посоветоваться с банком, удобнее всего позвонить по телефону поддержки клиентов Coop Pank по номеру 669 0966 (Пн.-Пт. 08:30-19:00), отправить электронное письмо по адресу klienditugi@cooppank.ee или сообщение в интернет-банке.

Банковская карточка придет по почте

Coop Pank выдает клиентам новые карточки или меняет старые способом, который выбрал сам клиент. Банк рекомендует заказывать банковские карточки домой по почте и активировать их в интернет-банке. Для этого на сайте следует выбрать ”Minu pank” — ”Kaardid” и активировать дебитную карту. Карточкой можно пользоваться сразу же после активации.

Оплачивайте покупки бесконтактными карточными платежами

За покупки можно платить с помощью бесконтактных карточных платежей, не вводя PIN-кода. Чтобы включить бесконтактные платежи и изменить лимиты в интернет-банке зайдите в ”Minu pank” — ”Kaardid” — ”Limiidid”. Максимальный размер бесконтактного платежа без подтверждения PIN-кодом составляет 25 евро.

Лимиты карточек можно изменить в интернет-банке

Вы всегда можете изменить платежный лимит своей банковской карточки. Для экономии времени Coop Pank рекомендует воспользоваться для изменения дневного и месячного лимита интернет-банком: выберите ”Seaded” — ”Limiidid”.

Подробный обзор сделок можно получить в интернет-банке и в мобильном банке

Выписка по счету позволяет получить хороший обзор выполненных сделок. Разумнее всего получить такую выписку в интернет-банке. Остаток на счету и последние сделки можно быстро проверить в мобильном банке Coop Pank. Приложение мобильного банка можно загрузить в Google Play и в Apple App Store. Чтобы получать автоматические уведомления о движении денег на счету следует открыть меню настроек (…) в правом нижнем углу мобильного приложения Coop Pank и включить быстрые уведомления.