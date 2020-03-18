Coop Pank призывает клиентов пользоваться дигитальными каналами

Электронное заключение договора жилищного кредита
Администраторы кредитов Coop Pank всегда к вашим услугам — в отделениях и по телефону. Удобнее всего подать ходатайство о кредите на сайте cooppank.ee/kodulaen, а профессиональное консультирование Coop Pank предлагает как по телефону, так и по электронной почте. Договор кредита можно дигитально подписать при помощи ID-карты, Smart-ID или Мобильного ID.
Электронное внесение изменений в договор жилищного кредита
В зависимости от потребностей клиент жилищного кредита может ходатайствовать о предоставлении полного или частичного платежного отпуска в отношении основной части займа и процентов. Если у клиента возникает потребность в платежном отпуске, об этом следует уведомить администратора кредитов или представить ходатайство о платежном отпуске в интернет-банке Coop Pank. В ходе совместной работы решения обязательно найдутся!
Договоры малого кредита можно заключать и изменять онлайн
О малом кредите можно ходатайствовать и соответствующий договор подписать при помощи ID-карты, Smart-ID или Мобильного ID. Может потребоваться подтверждение личности ходатайствующего, но и это можно с комфортом сделать в Интернете. Видео-решение позволяет заключить договор из любой точки мира, причем весь процесс занимает не больше 5 минут.
Клиенты малых кредитов также могут ходатайствовать о платежном отпуске, продолжительность и условия которого определяются с учетом потребностей и возможностей человека. Если у вас возникает потребность в платежном отпуске, можно написать по адресу finants@cooppank.ee или представить соответствующее ходатайство в интернет-банке Coop Pank.
Станьте клиентом банка в Интернете
Если вы еще не являетесь клиентом Coop Pank, удобнее всего стать им в Интернете. Подтвердите свою личность электронным образом, за несколько минут откройте счет, и вы сразу же получите возможность пользоваться интернет-банком Coop Pank.
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