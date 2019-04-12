Coop Pank присоединился к системе мгновенных платежей

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем сказал, что благодаря принятию в использование системы мгновенных платежей жизнь частных и бизнес-клиентов Coop Pank станет существенно комфортнее. ”Денежные переводы отправленные в другие присоединившиеся к системе мгновенных платежей банки или прибывающие из них теперь будут приходить практически моментально. Максимальная сумма мгновенного платежа составляет 15 000 евро. Платежи осуществляются вне зависимости от времени суток 7 дней в неделю, в т.ч. и по государственным праздникам, — пояснил Керем. — Для клиента изменится только скорость выполнения платежа — все остальное банк будет делать самостоятельно, и никакой дополнительной платы за это не взимается. Если платеж невозможно осуществить мгновенно — например, если банк-получатель не присоединился к этой системе — платеж будет выполнен таким же образом, как прежде”.