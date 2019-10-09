Coop Pank повышает безопасность, чтобы предотвратить мошенничество

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем пояснил, что уведомления позволяют с удобством следить за происходящим на своем счету и повышают безопасность, поскольку на экране телефона сразу видны все изменения на счету. ”Случаи мошенничества с использованием фишинговых писем становятся все более распространены во всех банках, но немедленно отреагировав ущерб можно предупредить или минимизировать. Заметив подозрительные сделки, немедленно закройте банковскую карточку прямо в мобильном приложении или при первой возможности свяжитесь с банком”, — порекомендовал Керем.

С октября Coop Pank использует обновленную версию приложения мобильного банка, пользователи которой могут получать на экран мобильного телефона уведомления о поступивших на счет суммах и произведенных выплатах. ”В прошлом квартале число пользователей мобильного банка Coop Pank увеличилось на 20%, а количество активных пользователей приложения достигло 14 000. Мы ежедневно занимаемся улучшением пользовательского опыта, чтобы иметь возможность предложить людям все необходимые услуги прямо на экране телефона — удобно и просто”, — сказал Керем.