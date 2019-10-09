Coop Pank повышает безопасность, чтобы предотвратить мошенничество

В обновленном мобильном банке CoopPank начали использовать автоматические уведомления, позволяющие с экрана телефона в реальном времени следить за происходящими на счету действиями и помогающие предотвратить банковское мошенничество.
Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания CoopPank Теэт Керем пояснил, что уведомления позволяют с удобством следить за происходящим на своем счету и повышают безопасность, поскольку на экране телефона сразу видны все изменения на счету. ”Случаи мошенничества с использованием фишинговых писем становятся все более распространены во всех банках, но немедленно отреагировав ущерб можно предупредить или минимизировать. Заметив подозрительные сделки, немедленно закройте банковскую карточку прямо в мобильном приложении или при первой возможности свяжитесь с банком”, — порекомендовал Керем.
С октября Coop Pank использует обновленную версию приложения мобильного банка, пользователи которой могут получать на экран мобильного телефона уведомления о поступивших на счет суммах и произведенных выплатах. ”В прошлом квартале число пользователей мобильного банка Coop Pank увеличилось на 20%, а количество активных пользователей приложения достигло 14 000. Мы ежедневно занимаемся улучшением пользовательского опыта, чтобы иметь возможность предложить людям все необходимые услуги прямо на экране телефона — удобно и просто”, — сказал Керем.
Чтобы заказать уведомления о сделках, пользователю следует загрузить новую версию приложения Coop Pank или обновить уже установленное приложение. По умолчанию уведомления у всех пользователей отключены. Чтобы их включить, следует открыть меню настроек (…), расположенное в правом нижнем углу приложения, и разрешить уведомления. Пользователь мобильного банка может выбрать, получать ли наряду с уведомлениями о расходах еще и уведомления о поступлениях. Также можно указать сумму, после превышения которой вы получите уведомление. Помимо денежных переводов можно следить за карточными платежами и сделками с наличными. Уведомление клиент получает на выбранном им языке общения (на эстонском, русском или английском). Нажатие на сообщение направляет пользователя на главную страницу приложения, где показаны последние сделки.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. К концу августа число клиентов, пользующихся в Coop Pank повседневными банковскими услугами, достигло 54 700. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.
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