Coop Pank отменил плату за досрочный возврат малых кредитов

Руководитель направления потребительского кредитования частных клиентов Coop Pank Расмус Хейнла пояснил, что целью изменения является облегчить клиентам возможность при желании быстро выплатить взятый малый кредит.

”Проведенное по заказу Coop Pank в марте этого года исследование в области малых кредитов продемонстрировало, что восемь человек из десяти, которые обращаются за малыми кредитами, были бы заинтересованы в возможности их досрочного возврата без дополнительных расходов, а каждый второй был бы заинтересован в возможности вернуть в какой-то конкретный месяц большую сумму, чем предусмотрена графиком выплат. Меняя прейскурант, мы постарались пойти навстречу таким пожеланиям”, — сказал Хейнла.

Результаты исследования показали, что 42% взрослых жителей Эстонии когда-либо пользовались малым кредитом. 41% из них делали это однажды, а еще столько же два или три раза.

До сих пор плата за досрочный возврат малого кредита составляла в Coop Pank до 1% преждевременно возвращаемой суммы. Согласно вступающим в силу с 20 мая изменениям, для частных клиентов досрочный возврат малого кредита становится бесплатным. Такое изменение действует в отношении как новых, так и существующих договоров займа.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков.