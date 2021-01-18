Coop Pank открыл для клиентов возможность покупать и продавать криптовалюту

Изменение позволяет частным и бизнес-клиентам Coop Pank осуществлять со своих расчетных счетов переводы для покупки криптовалюты и получать переводы от продажи криптовалют. ”Хотя банки по-прежнему очень осторожны в отношении криптовалют из-за риска отмывания денег, мы считаем, что сегодня больше нет причин запрещать клиентам Coop Pank покупать и продавать криптовалюту для собственного использования”, — сказал Хейкко Мяэ, член правления и риск-менеджер Coop Pank.

Он добавил, что в последнее время возросли интерес и доверие институциональных инвесторов к криптовалютам, особенно биткойнам. Подтверждает это и тот факт, что в нашем регионе был создан ряд специализирующихся на криптовалюте фондов (COINXBE и COINETHE), которые также торгуются на Стокгольмской бирже.

Изменение, впрочем, не распространяется на поставщиков услуг криптовалютных кошельков и других посредников, получающих у третьих лиц средства с целью приобретения для них криптовалюты. ”В отношении поставщиков услуг по-прежнему будут действовать более строгие правила, в соответствии с которыми они т в дальнейшем не смогут использовать платформу Coop Pank, поскольку для такой деятельности требуется отдельная лицензия. Криптовалюта связана с более высоким риском, и для его снижения банки обязаны разработать соответствующие меры, мониторинг и процедуры, а также обучить персонал”, — пояснил Мяэ.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Повседневными банковскими услугами банка пользуются 84 100 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.