Coop Pank отказывается от условия повседневных расчетов в кредитных договорах

Согласно распространенной практике, обязательство повседневных расчетов возникает в большинстве случаев выдачи кредита на покупку жилья — банки требуют, чтобы получатель кредита перевел в осуществляющий финансирование покупки банк свои повседневные расчеты: например, поступление доходов, использование банковской карточки, постоянные платежи и т.п.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк пояснил: ”Принцип свободного ведения банковских дел означает, что, выдавая кредиты частным лицам, мы не ставим перед ними условия перевода в наш банк повседневных расчетов. Мы заинтересованы в том, чтобы за кредитами к нам обращалось как можно больше жителей Эстонии, если у них возникают планы приобрести новое жилье, поменять автомобиль или ходатайствовать о малом кредите. Если раньше было принято пользоваться услугами лишь одного банка, то сегодня реальность изменилась: клиент выбирает финансовые услуги в разных банках, исходя из удобства пользования или цены. Все больше клиентов берут жилищный кредит в одном банке, держат пенсионные накопления в другом, берут автомобильный лизинг в третьем, а ежедневные расчеты осуществляют в четвертом. Это и есть свободное ведение банковских дел”.