Coop Pank огласил итоги первичного размещения акций (IPO)

В розничном предложении участвовали 10 855 инвесторов, подписавшихся суммарно на 27 миллионов акций. В среднем один инвестор подписался примерно на 2500 акций. В институциональном предложении участвовали 24 инвестора, подписавшихся более, чем на 6 миллионов акций.

В результате подписки был выполнен 71% изначально планировавшегося максимального объема IPO, составлявшего 46 миллионов акций. Подписка розничных инвесторов превысила ожидания, но объем подписки институциональных инвесторов оказался скромнее, чем предполагалось.

Совет Coop Pank решил, что все подписчики получат акции в желаемом количестве. Coop Pank эмитирует 27 миллионов новых акций, а собственный капитал увеличится на 31 миллион евро. Эта сумма будет использована для реализации стратегии роста банка.

Цена акции составила 1,15 евро (нижняя граница предложения). Инвесторам, которые оформили подписку по 1,3 евро, была освобождена забронированная сумма в размере 0,15 центов на акцию.

Нынешние миноритарные акционеры AS Inbank, Лучиано Орсеро и Роберто де Сильвестри продают суммарно около 5,8 миллиона акций. Крупнейший акционер-частное лицо Coop Pank Андрес Сонн решил отказаться от продажи акций в рамках IPO.

Большинство инвесторов (50%) воспользовались для подписки на акции банком LHV. Посредством Swedbank на акции подписался 31% инвесторов, а при помощи SEB 18%. В других странах Балтии на акции подписались 74 инвестора, выразившие желание приобрести 457 тысяч акций.

Акции Coop Pank будут начислены на счета ценных бумаг инвесторов, предположительно, 4 декабря 2019 года. По плану, первым днем торговли акциями на таллиннской бирже Nasdaq станет 9 декабря 2019 года.