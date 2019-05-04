Coop Pank начал предлагать 1% ставку на остаток на счете

Ставка в размере 1% в год действует для всех клиентов Coop Pank, подключившихся к расчетному пакету Rändrahn. Ставка действует в отношении остатка на счете в размере до 250 000 евро, расчет выполняется по дням. Проценты выплачиваются раз в месяц.

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем отметил, что сегодня основанные на иностранном капитале эстонские банки как правило выплачивают с остатка на расчетном счете 0,01%, т.е. предложение Coop Pank в 100 раз выше нынешней обычной ставки, а также в разы выше, чем проценты, которые другие крупные банки Эстонии выплачивают по срочным вкладам. ”Этим предложением мы даем еще повод перевести свои повседневные расчеты в Coop Pank”, — пояснил Керем.

В прошлом году Coop Pank стал предлагать проценты с остатка на счете и бизнес-клиентам. С остатка на счете в размере от 100 000 до 1 миллиона евро Coop Pank предлагает бизнес-клиентам 0,25% в год. С сумм меньше 100 000 и больше 1 миллиона евро процент составляет 0,15% в год.

По срочным вкладам как частным лицам, так и бизнес-клиентам Coop Pank выплачивает до 2% в год.

Coop Pank предлагает частным клиентам два расчетных пакета: Rahn и Rändrahn. Как и пакеты телекоммуникационных и энергетических предприятий, расчетные пакеты объединяют все важнейшие услуги, которые могут быть нужны каждый день: будь то бесплатные платежи или отсутствие дополнительной платы при оплате карточкой в иностранной валюте.