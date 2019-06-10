10.06.2019, 12:55
Coop Pank через полгода выйдет на биржу
Coop Pank сообщил, что начинает подготовительный процесс к выходу а биржу. Первичное размещение акций может произойти уже осенью 2019 года.
Coop Pank сообщил, что начинает подготовительный процесс к выходу а биржу. Первичное размещение акций может произойти уже осенью 2019 года.
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