Coop Pank через полгода выйдет на биржу

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Margus Rink Foto: Madis Veltman

Coop Pank сообщил, что начинает подготовительный процесс к выходу а биржу. Первичное размещение акций может произойти уже осенью 2019 года.