Coop Pank через полгода выйдет на биржу
Coop Pank сообщил, что начинает подготовительный процесс к выходу на биржу. Первичное размещение акций может произойти уже осенью 2019 года.
Coop Pank сообщил, что начинает подготовительный процесс к выходу на биржу. Первичное размещение акций может произойти уже осенью 2019 года.
Совет Coop Pank дал правлению поручение начать подготовку к публичному размещению акций на Таллиннской бирже. По предварительным оценкам первичное размещение акций Coop Pank может иметь место не раньше осени 2019 года.
Председатель совета Coop Pank Яанус Виханд сказал, что, выводя акции на биржу, мажоритарный акционер Coop Eesti планирует выполнить обещание, данное при покупке банка в 2017 году, согласно которому в будущем клиенты также смогут быть акционерами банка. ”Мы хотим видеть акционерами, в первую очередь, клиентов банка. Поэтому в ходе подписки на акции предпочтение планируется отдавать инвесторам, которые активно пользуются услугами Coop Pank. В ближайшие годы акция Coop Pank будет расти и может представлять интерес для розничных эстонских инвесторов, поскольку речь идет об уникальной возможности стать частью истории развития отечественного банка и приобрести акции предприятия на ранней фазе”, — сказал Виханд.
В конце мая совет Coop Pank дал правлению поручение начать подготовку к публичному размещению акций. По предварительным оценкам этот процесс займет около полугода — публичная эмиссия акций банка может состояться, самое раннее, осенью. На конкретное время эмиссии может повлиять ситуация в мировой экономике и то, как такая ситуация будет отражаться на рынке акций.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что банк планирует использовать полученные в рамках первичного размещения деньги для наращивания объемов деятельности, привлечения новых клиентских сегментов и развития технологий. ”Мы видим, что текущий момент на эстонском банковском рынке и перспектива на ближайшие годы благоприятствуют основанным на отечественном капитале банкам, обладающим амбициями быстрого роста и готовностью сфокусироваться на связанных с продуктами инновациях. Мы уверены в том, что вместо линейного роста банк сейчас может продемонстрировать рост скачкообразный”, — отметил Ринк, по словам которого при удачном стечении обстоятельств портфель кредитов и рыночная доля банка могут за три года увеличиться втрое.
”Учитывая, что на сегодня у нас успешно работают все основные банковские услуги, мы хотим расширить клиентские сегменты, на которых фокусируется наша деятельность. Наряду с клиентами, проживающими за пределами больших городов, мы нацелены на ценящих удобное отечественное банковское обслуживание горожан и активно развиваем работу с бизнес-клиентами”, — сказал Ринк.
Стратегическим собственником Coop Pank и после планируемого первичного размещения останется Coop Eesti, доля участия которого сегодня составляет около 60%. ”Coop Pank входит в новую фазу роста и считает важным привлечение широкой базы инвесторов, состоящей из клиентов-собственников. Часть нынешних финансовых инвесторов, владеющих 33,6% банка, в том числе Inbank, продают свои доли. С самого начала они обозначили себя именно финансовыми инвесторами и определили сроком инвестирования 2-3 года. Мы благодарим их за вклад в развитие эстонского банка”, — отметил Яанус Виханд.
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