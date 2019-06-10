Coop Pank через полгода выйдет на биржу

Совет Coop Pank дал правлению поручение начать подготовку к публичному размещению акций на Таллиннской бирже. По предварительным оценкам первичное размещение акций Coop Pank может иметь место не раньше осени 2019 года.

Председатель совета Coop Pank Яанус Виханд сказал, что, выводя акции на биржу, мажоритарный акционер Coop Eesti планирует выполнить обещание, данное при покупке банка в 2017 году, согласно которому в будущем клиенты также смогут быть акционерами банка. ”Мы хотим видеть акционерами, в первую очередь, клиентов банка. Поэтому в ходе подписки на акции предпочтение планируется отдавать инвесторам, которые активно пользуются услугами Coop Pank. В ближайшие годы акция Coop Pank будет расти и может представлять интерес для розничных эстонских инвесторов, поскольку речь идет об уникальной возможности стать частью истории развития отечественного банка и приобрести акции предприятия на ранней фазе”, — сказал Виханд.

В конце мая совет Coop Pank дал правлению поручение начать подготовку к публичному размещению акций. По предварительным оценкам этот процесс займет около полугода — публичная эмиссия акций банка может состояться, самое раннее, осенью. На конкретное время эмиссии может повлиять ситуация в мировой экономике и то, как такая ситуация будет отражаться на рынке акций.