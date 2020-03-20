Confido переводит экспресс-клиники на дистанционное консультирование

По словам Кади Ламбот, по новому платному консультационному телефону экспресс-клиник 1500 можно будет получать качественную и профессиональную медицинскую помощь каждый день с 9:00 до 21:00. По телефону 1500 будут отвечать врачи и медсестры, возможно также персональное консультирование, которое среди прочего, даёт возможность продлить ранее выданные рецепты, кроме того, врач может, если требуется, открыть больничный лист.

Услуга оплачивается поминутно. Тариф — 2.50€ минута, — по словам Ламбот, соответствует прежней стоимости услуг в экспресс-клиниках. ”По телефону продолжительность консультации можно учитывать с точностью до минуты, что, как правило, в конечном итоге делает стоимость услуги для пациента более выгодной”, — сказала Ламбот.

Открывшиеся в декабре в двух таллиннских торговых центрах экспресс-клиники Confido быстро стали популярными. В первые же месяцы их посетили более 2500 пациентов.

Confido Healthcare Group объединяет клиники, предлагающие свои услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, расположенные в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinik, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus и центр лазерного лечения Vitaclinika. Кроме того, в группу входит OÜ Arstlik Perenõuandla, которое является оператором популярного консультационного телефона семейных врачей 1220. Всего предприятия группы объединяют более двухсот различных поставщиков услуг здравоохранения.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!