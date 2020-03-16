16.03.2020, 12:18

Comarket сокращает время работы своих магазинов

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COMARKETI avamine Kadriorus Mustas Luiges
Foto: Vallo Kruuser

Сеть магазинов Comarket сообщила, что начиная с сегодняшнего дня сокращает время работы своих магазинов.

Также магазин просит всех клиентов по возможности расплачиваться банковской картой.

Время открытия останется прежним, а вот закрываться магазины будут в 20:00.

Новость будет дополнена.

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