Comarket сокращает время работы своих магазинов

Сеть магазинов Comarket сообщила, что начиная с сегодняшнего дня сокращает время работы своих магазинов.
Также магазин просит всех клиентов по возможности расплачиваться банковской картой.
Время открытия останется прежним, а вот закрываться магазины будут в 20:00.
Новость будет дополнена.
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