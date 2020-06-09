Coca-Cola Plaza снова открывает кинотеатр в Таллинне — цены на билеты неслыханно низкие

На первой неделе после открытия цены будут очень низкие. В день открытия можно посмотреть кино за 1 евро. Во вторник, 16 июня, за 2 евро. В среду за 3, в четверг за 4, в пятницу за 5.

В больших кинозалах максимальное количество посетителей — 100 человек. В маленьких залах возможна только 50-процентная заполняемость. В кинотеатре установлены дезинфицирующие станции.

В программе доступны как старые фильмы, так и новые. В Вильянди открытие запланировано на 26 июня, в Тарту 29 июня, в Латвии и Литве 22 июня.