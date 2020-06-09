Coca-Cola Plaza снова открывает кинотеатр в Таллинне — цены на билеты неслыханно низкие(7)
После подготовительного периода Forum Cinemas наконец-то открывает свои кинотеатры. Первым откроется Сoca Cola Plaza в Таллинне — 15 июня.
После подготовительного периода Forum Cinemas наконец-то открывает свои кинотеатры. Первым откроется Сoca Cola Plaza в Таллинне — 15 июня.
На первой неделе после открытия цены будут очень низкие. В день открытия можно посмотреть кино за 1 евро. Во вторник, 16 июня, за 2 евро. В среду за 3, в четверг за 4, в пятницу за 5.
В больших кинозалах максимальное количество посетителей — 100 человек. В маленьких залах возможна только 50-процентная заполняемость. В кинотеатре установлены дезинфицирующие станции.
В программе доступны как старые фильмы, так и новые. В Вильянди открытие запланировано на 26 июня, в Тарту 29 июня, в Латвии и Литве 22 июня.
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