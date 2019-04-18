Coca-Cola: мы нацелены на снижение содержания сахара в продукции

Coca-Cola последовательно занимается развитием своей продукции, в последние годы в фокусе было производство напитков, не содержащих сахара или с пониженным его содержанием. Цель предприятия — всегда предлагать потребителям выбор и подходящую альтернативу.

”Coca-Cola постоянно занимается развитием существующих и новых продуктов, изыскивая возможности уменьшения содержания сахара таким образом, чтобы это не изменило вкус любимых напитков, и чтобы в каждой категории продукта были бы разные напитки, что обеспечит потребителю возможность выбора. В развитии продукции мы сфокусированы на снижении содержания сахара в уже производимых напитках и выведении на рынок новых не содержащих сахара напитков”, — сказала руководитель по связям с общественностью Coca-Cola в странах Балтии Неле Нормак.

В портфеле Coca-Cola в Эстонии напиток с самой продолжительной историей — это Fanta Orange, который появился на рынке почти 40 лет назад. Потребители предпочитают традиционные вкусы, однако все больше и больше люди ищут альтернативные варианты с пониженным содержанием сахара, а также возможность контролировать дневное потребление сахара и калорий. Со второй недели апреля на прилавках магазинов появилась Fanta Orange, произведенная по обновленному рецепту и содержащая на 30% меньше сахара. Вкус напитка остался неизменным, однако теперь 100 мл напитка содержат лишь 27 калорий.