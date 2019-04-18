Coca-Cola: мы нацелены на снижение содержания сахара в продукции

Эстонские производители пищевой продукции на прошлой неделе представили общественности соглашение о добрых намерениях, тем самым подтвердив свою цель снизить количество добавляемого в продукцию сахара. К 2020 году содержание сахара в напитках должно снизиться на 10%, к 2025 году — на 15% по сравнению с аналогичными показателями 2015 года. Соглашение соответствует целям как Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и Европейской комиссии.
Coca-Cola последовательно занимается развитием своей продукции, в последние годы в фокусе было производство напитков, не содержащих сахара или с пониженным его содержанием. Цель предприятия — всегда предлагать потребителям выбор и подходящую альтернативу.
”Coca-Cola постоянно занимается развитием существующих и новых продуктов, изыскивая возможности уменьшения содержания сахара таким образом, чтобы это не изменило вкус любимых напитков, и чтобы в каждой категории продукта были бы разные напитки, что обеспечит потребителю возможность выбора. В развитии продукции мы сфокусированы на снижении содержания сахара в уже производимых напитках и выведении на рынок новых не содержащих сахара напитков”, — сказала руководитель по связям с общественностью Coca-Cola в странах Балтии Неле Нормак.
В портфеле Coca-Cola в Эстонии напиток с самой продолжительной историей — это Fanta Orange, который появился на рынке почти 40 лет назад. Потребители предпочитают традиционные вкусы, однако все больше и больше люди ищут альтернативные варианты с пониженным содержанием сахара, а также возможность контролировать дневное потребление сахара и калорий. Со второй недели апреля на прилавках магазинов появилась Fanta Orange, произведенная по обновленному рецепту и содержащая на 30% меньше сахара. Вкус напитка остался неизменным, однако теперь 100 мл напитка содержат лишь 27 калорий.
Для каждого продукта предусмотрена различная по объему тара, чтобы количество потребляемого сахара соответствовало рекомендациям по сбалансированному питанию. Изготовленная по обновленному рецепту Fanta Orange продается также в банках емкостью 200 мл. Кроме того, вся продукция содержит маркировку, где в простой и доступной для потребителя форме представлена информация о содержании сахара в конкретном продукте, что помогает сделать осознанный выбор.