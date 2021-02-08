08.02.2021, 15:11
Coca-Cola будет продавать в Эстонии водку
Coca-Cola HBC становится официальным представителем водки Nemiroff в Эстонии, Латвии и Литве.
Coca-Cola HBC становится официальным представителем водки Nemiroff в Эстонии, Латвии и Литве.
Генеральный директор Coca-Cola HBC в Польше и странах Балтии Яак Миккель сказал, что очень рад сотрудничеству с Nemiroff. Он выразил надежду на то, что имидж бренда и опыт Coca-Cola в совокупности позволят предложить клиентам в странах Балтии новые вкусы и опыт в миксологии.
Кроме стран Балтии Coca-Cola HBC поставляет продукцию Nemiroff Vodka в Польшу, Австрию, Италию и Армению.
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