Coca-Cola будет продавать в Эстонии водку

Coca-Cola HBC становится официальным представителем водки Nemiroff в Эстонии, Латвии и Литве.
Генеральный директор Coca-Cola HBC в Польше и странах Балтии Яак Миккель сказал, что очень рад сотрудничеству с Nemiroff. Он выразил надежду на то, что имидж бренда и опыт Coca-Cola в совокупности позволят предложить клиентам в странах Балтии новые вкусы и опыт в миксологии.
Кроме стран Балтии Coca-Cola HBC поставляет продукцию Nemiroff Vodka в Польшу, Австрию, Италию и Армению.
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