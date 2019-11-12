Citybee выведет на улицы Таллинна первые гибридные автомобили с автоматической коробкой

По словам Патрика Валга — руководителя автопарка предлагающего услугу быстрой аренды автомобилей Citybee — новые Toyota станут первыми машинами для каршеринга с автоматической коробкой. ”Удобство езды важно для водителя, поэтому это точно является позитивной новостью для наших нынешних и будущих клиентов”, — сказал Валг. Также Валг рад гибридным автомобилям, потому что гибридная технология является более дружелюбной к окружающей среде. ”Гибридные автомобили более экономичны в городе, и бережливое к окружающей среде мышление является одной из важнейших ценностей нашего предприятия”, — добавил Валг.

По словам председателя правления Amserv Auto и руководителя бренда Toyota Маргуса Ныммика, входящую в четвертое поколение самозаряжающихся гибридных автомобилей Toyota Corolla характеризуют экономичность и низкие расходы на приобретение и содержание, поэтому речь идет об одном из наиболее популярных автомобилей в Эстонии. ”Гибриды — это тихие, но при этом резвые и с быстрой реакцией удобные автомобили, аккумуляторы которых не нужно заряжать отдельно, и в ежедневных поездках они обеспечивают до 50% езды на электричестве”, — отметил Ныммик. Также безопасность для Toyota стоит на первом месте. ”Поэтому все переданные Corolla оснащены лучшими технологическими решениями Toyota в сфере безопасности. Благодаря Citybee зеленое мышление и инновационность Toyota достигнет и всех клиентов Citybee”, — добавил он.