12.11.2019, 13:10

Citybee выведет на улицы Таллинна первые гибридные автомобили с автоматической коробкой

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Citybee выведет на улицы Таллинна первые гибридные автомобили с автоматической коробкой
Foto: CityBee

Сегодня предприятие Amserv передало Citybee 15 гибридных автомобилей Toyota Corolla, которые станут первыми автомобилями в системе каршеринга с автоматическими коробками передач.

По словам Патрика Валга — руководителя автопарка предлагающего услугу быстрой аренды автомобилей Citybee — новые Toyota станут первыми машинами для каршеринга с автоматической коробкой. ”Удобство езды важно для водителя, поэтому это точно является позитивной новостью для наших нынешних и будущих клиентов”, — сказал Валг. Также Валг рад гибридным автомобилям, потому что гибридная технология является более дружелюбной к окружающей среде. ”Гибридные автомобили более экономичны в городе, и бережливое к окружающей среде мышление является одной из важнейших ценностей нашего предприятия”, — добавил Валг.

По словам председателя правления Amserv Auto и руководителя бренда Toyota Маргуса Ныммика, входящую в четвертое поколение самозаряжающихся гибридных автомобилей Toyota Corolla характеризуют экономичность и низкие расходы на приобретение и содержание, поэтому речь идет об одном из наиболее популярных автомобилей в Эстонии. ”Гибриды — это тихие, но при этом резвые и с быстрой реакцией удобные автомобили, аккумуляторы которых не нужно заряжать отдельно, и в ежедневных поездках они обеспечивают до 50% езды на электричестве”, — отметил Ныммик. Также безопасность для Toyota стоит на первом месте. ”Поэтому все переданные Corolla оснащены лучшими технологическими решениями Toyota в сфере безопасности. Благодаря Citybee зеленое мышление и инновационность Toyota достигнет и всех клиентов Citybee”, — добавил он.

Запустившее услугу быстрой аренды автомобилей в прошлом месяце предприятие Citybee Eesti является частью литовского концерна Modus Group, который работает в странах Балтии, Польше, Украине, Белоруссии, Италии и Испании, действуя не только в транспортном секторе, но и в сфере восстанавливаемой энергии, в области продаж автомобилей и бизнеса с недвижимостью. Помимо проката автомобилей и самокатов, Citybee предлагает и аренду коммерческих автомобилей. Услуга каршеринга выведена на рынки Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.

Предприятие Amserv, передавшее Citybee новые Toyota Corolla, работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.

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